Em meio a reabertura da cidade, praças de BH passam por obras de manutenção

É o caso da Praça Diogo de Vasconcellos, a famosa Praça da Savassi, na região Centro-Sul da capital (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)









"Tinha muito tempo que eu não passava por aqui, fiquei feliz de ver a praça aberta e com movimento. Agora que o movimento vai crescer por conta da reabertura é bom que a manutenção desses espaços esteja em dia para que todos possam usufruir", diz o assistente jurídico Guilherme Leão, frequentador da região.





movimento, Durante o período de menor obras de manutenção também aconteceram nas praças Leonardo Gutierrez, no bairro de mesmo nome, Inácio Fonseca, no Calafate, ambas na Região Oeste, e Clemente de Faria, no Barro Preto, na Região Centro-Sul. Além dessas obras de manutenção, foram realizadas duas de revitalização, na Praça da Comunidade, no Bairro Dom Cabral, Região Noroeste, e na praça da Vila Mangueiras, na Região do Barreiro.





Em nota, a PBH, por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), informou que na Praça da Savassi está sendo realizada uma reforma de "reparo e rejuntamento do revestimento da fonte" e que esse serviço é realizado conforme a necessidade apresentada.





Segundo a nota, os serviços de manutenção não têm relação com a reabertura dos espaços públicos em Belo Horizonte. "É um trabalho permanente desenvolvido pelas gerências de manutenção das nove regionais da capital durante todo o ano. No geral, são realizados serviços de limpeza, irrigação, podas de árvores e arbustos, pinturas de pisos, colocação de bancos e lixeiras e roçagem dos gramados, além de intervenções para acessibilidade e recuperação de grades", informa.





O Executivo Municipal não informou sobre o cronograma de obras em praças, parques e outros equipamentos públicos previstos para o resto deste ano.











*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira As praças de Belo Horizonte já estão reabertas para o público desde o último dia 20, quando as grades foram retiradas. Os parques, por sua vez, serão reabertos a partir do próximo sábado , dia 29, de maneira gradual e com protocolos específicos de funcionamento.*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

No movimento de retomada de atividades iniciado na última semana na capital, o decreto assinado pela Prefeitura incluiu, pela primeira vez, a reabertura de praças e parques da cidade . Quem já está frequentando esses espaços pode perceber que, mesmo com as dificuldades orçamentárias, o município vem se esforçando para que adesses espaços fique em dia.