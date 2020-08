Nova Lima: Impasse jurídico atrasa obras de infraestrutura

Comunidade do Recanto do Galo em Nova Lima (foto: Associação Recanto do Galo/Divulgação )

Um processo licitatório que parecia ser o fim do sofrimento dos moradores da comunidade doem, na Região Metropolitana de BH (RMBH), se tornou mais um entrave na busca por condições dignas de. A empresa que perdeu apara a realização da terraplanagem e drenagem do terreno, entrou com um mandado de segurança contra a prefeitura da cidade impedindo o início das

No texto do mandado, a empresa Bom Retiro Empreendimentos e Participações LTDA alega que a proposta da empresa vencedora, a Construtora Pontes de Minas LTDA, não deveria ter sido aceita, pois não apresentava na proposta de preços, dados referentes à composição do percentual de benefícios e despesas indiretas.

Ainda segundo o mandado, ao ser notificada sobre irregularidades na proposta da empresa vencedora da licitação, a Prefeitura de Nova Lima, em vez de desclassificar a empresa, teria dado um prazo de dois dias para que a Construtora Pontes de Minas regularizasse a documentação exigida no processo.

Segundo o advogado da associação de moradores do Recanto do Galo, Lucas Rodrigues, uma notificação foi enviada à Bom Retiro, solicitando a realização de um encontro entre os representantes da comunidade e da empresa autora do mandado de segurança.

“Nosso objetivo é sensibilizar a empresa para que ela desista do mandado. Os moradores da comunidade vivem uma situação de calamidade, estamos com a corda no pescoço”, relata o advogado.

A Prefeitura de Nova Lima informou que o processo licitatório já foi encerrado, e que prestou informações à Justiça e aguarda uma decisão do Poder Judiciário.

Oito anos de sofrimento

O presidente da associação Recanto do Galo, Nelson Pereira Ramos, conta que a comunidade existe há oito anos, e que muitos moradores investiram tudo em suas casas e terrenos. “Não foi invasão, as pessoas compraram. Mas quem vendeu não tinha a posse da terra”, explica.

O presidente da associação conta que os moradores se uniram para financiar as obras de pavimentação. “A prefeitura vai fazer a terraplanagem, a drenagem e também a rede de esgoto. E o resto nós mesmos vamos fazer”, conta Nelson.

Marta Sena mora na comunidade há 7 anos com seu filho e o marido. Ela diz que as dificuldades são muitas para quem vive no local. “Cansei de subir o morro a pé, o carro não chega aqui em cima”. A moradora também reclama da poeira e da falta de água. “Meu filho tem bronquite, é muita poeira. Nós também ficamos sem água no fim de semana. Durante a semana a gente busca água em um rejeito da Copasa”.

As empresas envolvidas no processo licitatório foram procuradas pelo Estado de Minas, mas ainda não atenderam os telefonemas.