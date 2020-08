COVID-19: Ribeirão das Neves libera reabertura parcial do comércio

Mais de 700 empresas fecharam as portas no primeiro semestre, segundo dados do Sebrae (foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves)

A partir desta quarta-feira (26) o comércio considerado não essencial poderá reabrir as portas em Ribeirão das Neves, cidade localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. Um novo decreto, publicado nesta terça-feira (25) pela prefeitura, estabelece normas para a volta de várias atividades, inclusive do atendimento presencial de bares e restaurantes.





O município, que integra o plano Minas Consciente, entrou na onda amarela e, com isso, autorizou a reabertura de lojas de antiguidades e objetos de arte; livrarias e papelarias, armas e fogos de artifício; artigos esportivos e jogos eletrônicos, comércio de artigos culturais, recreativos e esportivos, produtos de consumo não alimentar; floriculturas; lojas de eletrodomésticos, móveis e artigos domésticos, entre outros.









Bares e lanchonetes Os bares, restaurantes e lanchonetes poderão manter as vendas por delivery, mas também foram autorizados os atendimentos presenciais de segunda a sexta, das 11h às 22h, com consumo dentro dos estabelecimentos, com exceção da ingestão de bebida alcoólica, que continua proibida.



Aos sábados e domingos, só está permitido funcionamento para retirada no balcão ou entrega em domicílio. Os estabelecimentos deverão respeitar as medidas de distanciamento e de higienização preconizadas pelo decreto disponível no site da prefeitura (clique aqui para ver)





A flexibilização traz um alívio para os comerciantes. Apesar do aperto e do fechamento de 750 empresas no primeiro semestre deste ano, de acordo com informações do Sebrae, Ribeirão das Neves registrou a abertura outras 2 mil empresas nesse mesmo período, boa parte formada por microempreendedores.





“A reabertura vai diminuir os prejuízos causados pelo fechamento de centenas de lojas na nossa cidade, que geram a maioria dos empregos diretos e indiretos. Mas [a reabertura] ainda não é o ideal para que as empresas se recuperem de tal crise. Estamos preocupados com a sobrevivência das empresas e buscando alternativas para minimizar os impactos. Manter o comércio aberto é cuidar da vida útil das empresas e da economia do município”, disse o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas local, Carlos Antonio Correa.





O decreto mantém suspensas as aulas presenciais nas unidades de ensino público e privado, assim como em cursos técnicos, profissionalizantes e livres, e em escolas de idiomas.



COVID-19 em Ribeirão das Neves

De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, divulgado nessa segunda-feira (24), a cidade apresentava 2.761 casos confirmados de COVID-19, sendo 298 detentos, além de 112 óbitos. Foram registrados 10.929 casos suspeitos. Das pessoas que tiveram a doença confirmada, 2.273 já se encontram curadas.