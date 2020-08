COVID-19: São Lourenço tem dados sigilosos de pacientes vazados nas redes sociais

De acordo com a prefeitura, os dados são de reponsabilidade do setor de Vigilância Epidemiológica Municipal e são sigilosos. “Eu recebi, pelo Whatsapp, ade todos os dados de pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus e das pessoas que fizeram os testes. As informações estavam separadas por idade, e endereço. A mensagem veio de uma ex-funcionária. A gente teve até dúvida se as informações seriam reais” explica o secretário de saúde, Everton Andrade.