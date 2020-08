COVID-19: Santa Luzia amplia funcionamento de comércio, incluindo bares e academias

Comércio na região central de Santa Luzia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

A partir desta quarta-feira (25), grande parte do comércio de Santa Luzia, na Grande BH, estará autorizado a funcionar. O Decreto assinado pelo prefeito Christiano Xavier (PSD) na última sexta prevê uma escala de funcionamento que, entre quarta e sábado, inclui, simultaneamente, os principais setores.









O decreto também regulariza a a realização de eventos automobilísticos e de modalidade drive-in, desde que sigam protocolos de segurança.





A prefeitura justifica as decisões tendo como base a ponderação entre "a manutenção da ordem econômica" e de saúde. Dados mais recentes do próprio Executivo Municipal apontam que a cidade tem 1508 casos confirmados de COVID-19, sendo 62 óbitos.





Bares, restaurantes, lanchonetes e similares





Bares, restaurantes e estabelecimentos afins estão autorizados a funcionar, mas com algumas restrições. O decreto exige que os estabelecimentos forneçam itens de higiene, além de controlar e limitar a quantidade de clientes a 1/3 da capacidade máxima permitida, a fim de evitar aglomerações.





A venda de bebidas alcóolicas para consumo nos próprios estabelecimentos segue proibida. Além disso, os clientes somente poderão permanecer no estabelecimento pelo tempo máximo de uma hora. Os atendimentos estarão restritos às partes internas das lojas, que deverão manter o ambiente ventilado, com janelas e portas abertas.





Os bares, restaurantes e estabelecimentos afins podem funcionar todos os dias da semana, até às 23h. As regras também se aplicam aos foodtrucks.





Academias





O decreto também prevê o funcionamento diário das academias, centros de ginástica e afins. Para isso, os responsáveis deverão realizar a higienização e desinfecção constante dos objetos, além de de suspender todas as atividades coletivas.





A fim de evitar aglomerações, o decreto também define que as academias só poderão ocupar 30% da área total de treinamento, com um cliente a cada quatro metros quadrados úteis. O tempo máximo de estadia no estabelecimento é de uma hora.





Atividades físicas realizadas em localidades externas, como corridas, ciclismos, trilhas e caminhadas também estão autorizadas, desde que não haja aglomerações e que as higienizações sejam realizadas.





Escala de funcionamento do comércio





Entre quarta e sábado

Automotivo, autopeças e oficinas

Agências de Veículos e Locadoras

Óticas, Relojoarias e Bijuterias

Eletrodomésticos, móveis e colchões

Artigos de festas, bomboniere

Cosméticos e perfumaria

Artigo eletrônico e informática

Embalagens e Limpezas

Loja de Conveniência e Floristas

Armarinho, Utilidade do Lar

Cama, Mesa, Tecidos

Vestuário e artigo esportivo

Calçados, bolsas e acessórios

Artigos de escritório, gráfica e papelaria

Escritório e loja de serviço

Despachantes e Corretoras

Barbearia e Salão de Beleza

Shopping Popular São Benedito





De segunda a sábado

Construção civil

Material de Construção

Transportadoras, Segurança e TI

Bancos e Lotéricas

Clínicas e Laboratórios

Produtos veterinários, Rações e Fertilizantes





Todos os dias