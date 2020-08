COVID-19: júris presenciais são retomados em Varginha com crime de feminicídio

Júris presenciais em Varginha são retomados (foto: FÓRUM/divulgação)

As sessões presenciais dede réus do Tribunal de Júri da Comarca de, no Sul de Minas, foram retomadas nesta terça-feira (25). De acordo com a assessoria de imprensa, o júri popular é sobre um crime de, que teve muitana cidade.

Primeira audiência acontece no auditório da Faculdade de Direito de Varginha (FADIVA) (foto: Google Street View)

As atividades vão seguir as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. “Como é necessário um espaço mais amplo para os trabalhos, a primeiraacontece no auditório da Faculdade de Direito de Varginha (FADIVA)”, afirma nota enviada pela assessoria.

De acordo com a nota, apenas familiares da vítima, do réu e estudantes de direito tiveram a entrada permitida e, ainda assim, respeitando o distanciamento mínimo.

O caso vai ser decidido pelo juiz José Paulino de Freitas Neto, da 2ª Vara Criminal de Varginha.

CRIME

Luciano Eduardo Inácio vai a júri popular pela morte da ex-companheira (foto: TV Alterosa Sul de Minas)

Luciano Eduardo Inácio é suspeito de matar a, Ana Caroline Anselmo da Silva, de 24 anos. De acordo com a polícia, a jovem morreu após levar várias facadas, em abril do ano passado. Tudo aconteceu dentro da casa da vítima, no Bairro Vila Mendes.

As investigações apontaram que Ana Caroline e Luciano moraram juntos por três meses. Na época do crime, eles tinham se separado, mas o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento. Segundo a polícia, a jovem foi surpreendida na garagem de casa, quando voltava da padaria. Ana Carolina teria sido morta em frente dos filhos.

Ainda de acordo com a polícia, Luciano fugiu após o crime e se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Varginha dois dias após ter cometido o assassinato. “Durante o interrogatório, ele confessou o caso. Disse que queria reatar o relacionamento, mas não conseguiu. As discussões começaram no dia anterior ao crime”, explica a delegada, Geny Rodrigues Azevedo.

Esse caso foi o primeiro feminicídio que aconteceu em 2019 na cidade.