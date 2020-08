PRF apreende 20 quilos de cocaína escondidos em caminhonete na BR-381

A droga estava escondida na caminhonete (foto: Polícia Rodoviária Federal )

A Polícia Rodoviária Federal () apreendeu 20 quilos dena, Rodovia Fernão Dias, em Santo Antônio do Amparo, no Sul de Minas, na manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com agentes, a droga estava em uma caminhonete com placas de Embu das Artes, interior de São Paulo, que foi parada durante uma fiscalização de rotina na rodovia. “Durante a fiscalização, o condutor apresentou-se muito nervoso, o que levou os policiais a efetuarem uma fiscalização minuciosa no veículo”, informa nota da PRF.





A droga estava escondida em um compartimento secreto do veículo. “Os policiais localizaram 20 tabletes de cocaína, com um quilo cada”, informou a corporação.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista, de 36 anos, foi preso em flagrante por tráfico e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Lavras, também no Sul de Minas.