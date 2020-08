BH pode ter recorde de frio nesta segunda-feira

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

. A previsão é de que, nesta segunda-feira, a temperatura mínima fique em torno dos, um índice que pode ser ainda menor - até o momento, aaferida na capital em 2020 foi em 29 de maio, na, comNa madrugada deste sábado para este domingo, as temperaturas mais baixas em Belo Horizonte ocorreram nas partes altas da cidade, como nos bairros, com, edevido à ventania durante a noite.ultrapassaram os. No interior, a maior baixa foi em, seguida de. De segunda para terça-feira, as madrugadas no Sul do estado podem ser de temperaturas negativas.Neste domingo, aem BH variam entre. A partir desta segunda-feira, o frio diminui, o sol aparece durante o dia e esquenta à tarde, com termômetros entre 9ºC e 22ºC, e, na terça-feira, entre 9ºC e 24ºC.que atuava em BH e região agora se direciona para o Norte e Nordeste do estado, dando lugar àque chega às regiões Central de Minas, Sul e Zona da Mata, o que influencia nas temperaturas na Região Metropolitana de Belo Horizonte até a próxima terça-feira.Deste dia em diante, o frio começa a se deslocar para o oceano, o que irá refletir na mudança do clima na capital mineira. A partir de terça, o calor volta e, no fim de semana seguinte, as máximas podem chegar aosEm relação à chuva, a ocorrência para este domingo é de apenas chuvisco nas regiões Norte, Leste e Nordeste do estado. Até terça, a umidade relativa do ar fica entre 45% e 85% em BH, e este índice cai na próxima sexta-feira, quando deve ficar em torno de 30%.Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), analisados pelo meteorologista Ruibran dos Reis, do Clima Tempo.