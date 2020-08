Frio intenso em BH só dará sinais de trégua a partir do final de semana

Baixa nebulosidade favorece sensação de frio (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) frio intenso ainda não dá sinais de trégua em BH e na maior parte de Minas. A massa de ar polar que atua sobre o litoral e joga ventos gelados para o continente ainda está com força. A mínima na capital na manhã desta quarta (5) foi de 9,5°C, com sensação térmica de 2°C. No Sul de Minas, em Monte Verde, os termômetros chegaram a 0,7°C. A sensação deintenso ainda não dá sinais de trégua em BH e na maior parte de Minas. A massa de arque atua sobre o litoral e joga ventos gelados para o continente ainda está com força. A mínima na capital na manhã desta quarta (5) foi de 9,5°C, com sensação térmica de 2°C. No Sul de Minas, em Monte Verde, os termômetros chegaram a 0,7°C.

7h31 - Nesta quarta-feira (5) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com temperatura baixa. A mínima foi de 9,5 °C, máxima estimada de 24 °C e a umidade relativa mínima em torno de 30% à tarde. Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS pic.twitter.com/W3A1wYNHCv %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) August 5, 2020

A massa de ar polar começará a perder força a partir desta quinta-feira (6), quando as temperaturas começam a subir progressivamente. Apesar disso, o frio continua e a mínima prevista para amanhã ainda é de 10°C; a trégua só deve chegar no final de semana.

Interior





O frio intenso também vem sendo rotina na maior parte do estado. Em Monte Verde, no extremo sul de Minas, a mínima foi de 0,7°C, com sensação térmica de zero grau.





Em Maria da Fé, também no Sul de Minas, as geadas vêm sendo recorrentes ao longo desta semana. Nesta quarta, a mínima na cidade também chegou próxima ao zero grau.

Geada em Maria da Fé, no Sul de Minas (foto: William Siqueira/Divulgação)

Dia nublado a parcialmente nublado com chances de chuviscos isolados nos vales do Mucuri, Jequitinhonha, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. A máxima em Minas deverá ser de 31°C, no Norte.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira