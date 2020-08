Prefeitura de BH oficializa nova reabertura do comércio em decreto

Decisão da Prefeitura de BH agradou setores ligados ao comércio (foto: Rodrigo Clemente/Prefeitura de Belo Horizonte) Prefeitura de Belo Horizonte oficializou a nova retomada das atividades comerciais na capital mineira em um decreto publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Municipal (DOM). O texto anexado vai de encontro ao que foi anunciado nessa terça pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD). oficializou a nova retomada das atividades comerciais na capital mineira em umpublicado na edição desta quarta-feira do). O texto anexado vai de encontro ao que foi anunciado nessa terça pelo prefeito(PSD).





Veja, abaixo, o cronograma de funcionamento:

Primeira semana da Fase 1 (de 6 a 8 de agosto):

• Todo o comércio varejista não contemplado na fase de controle: Estabelecimentos de rua, centros de comércio e galerias de lojas: quinta a sábado, entre 11h e 19h.

• Comércio atacadista da cadeia do comércio varejista da Fase 1 (incluindo vestuário): quinta a sábado, entre 11h e 19h.

• Cabeleireiros, manicures e pedicures: quinta a sábado, entre 11h e 20h.





• Shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas: quinta a sábado, entre 12h e 20h. Praças de alimentação funcionarão somente por delivery ou retirada, sem consumo no local.





• Atividades no formato drive-in: sexta a domingo, de 14h às 23h.





Segunda semana em diante da Fase 1 (a partir de 12 de agosto):





• Todo o comércio varejista não contemplado na fase de controle: Estabelecimentos de rua, centros de comércio e galerias de lojas: quarta a sexta, entre 11h e 19h.





• Comércio atacadista da cadeia do comércio varejista da Fase 1 (incluindo vestuário): quarta a sexta, entre 11h e 19h.





• Cabeleireiros, manicures e pedicures: quinta a sábado, entre 11h e 20h.





• Shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas: quarta a sexta, entre 12h e 20h. Praças de alimentação funcionarão somente por delivery ou retirada, sem consumo no local.





• Atividades no formato drive-in: sexta a domingo, das 14h às 23h.

A atividade comercial em BH está limitada desde 20 de março. Entre 25 de maio e 26 de junho, a cidade tentou flexibilizar a quarentena e liberar o funcionamento de alguns setores do comércio varejista. Porém, a capital mineira voltou à "fase zero" – apenas os serviços essenciais poderiam funcionar – com o avanço da COVID-19 no município e em Minas Gerais.

Nessa terça-feira, a Prefeitura de BH confirmou que o total de casos confirmados chega a 22.141 na cidade, sendo 3.295 em recuperação e 18.551 já recuperados. A COVID-19 matou 605 pessoas, ainda de acordo com os dados do Executivo.