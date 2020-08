Filhotes presos em drenagem são salvos por bombeiros em Itaúna

Um dos cãezinhos resgatados pelos bombeiros em Itaúna pode novamente reencontrar a mãe (foto: CBMMG)

A mãe dos filhotes acompanhou de perto o trabalho dos bombeiros até reunir a família de novo (foto: CBMMG)

Os três filhotes resgatados se reúnem de novo. Solicitante prometeu cuidar deles (foto: CBMMG)

Três cachorrinhos que ficaram presos na tubulação da rede de drenagem pluvial foram socorridos na manhã desta sexta-feira (21), em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Foi necessário escavar o solo e abrir a estrutura para livrar os filhotes.A chamada ocorreu por volta das 11h, na Avenida Doutor Walter Mendes Nogueira, Bairro Vila Tavares. Os três animais estavam presos dentro de uma das manilhas que escoa a água das chuvas da avenida para um córrego. A mãe dos animais, uma cadela mestiça, estava por perto e acompanhou o trabalho de libertação do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG).Com a utilização de uma enxada, os bombeiros escavaram o solo até acessar a tubulação. Foi preciso cautela para desmanchar as manilhas para não ferir os filhotes com essa operação. Os três animais foram então recolhidos e estavam em bom estado de saúde, sem ferimentos, alguns deles até mesmo dormindo.Numa caixa de papelão, os animaizinhos puderam reencontrar o aconchego ao lado de sua mãe. A mulher que acionou o CBMMG, moradora da vizinhança, se comprometeu a cuidar da família de cães.