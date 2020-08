Minas Gerais está perto de 200 mil infectados pelo novo coronavírus

(foto: Pixabay)

Minas Gerais está perto de alcançar. No balanço das últimas 24 horas, o estado aferede infectados com a COVID-19. São dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), através do Boletim Epidemiológico, atualizado neste sábado. No total,e, desde o início da pandemia, sãoSegundo o boletim,. Nos finais de semana, a secretaria não disponibiliza no informativo informações específicas quanto ao perfil das pessoas que perderam a vida e contraíram o vírus, e também sobre os municípios onde isso aconteceu.No balanço desta sexta-feira, os dados são conta de que 829 cidades em Minas têm casos confirmados da doença.