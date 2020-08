COVID-19: Varginha lança Disque Denúncia contra o novo coronavírus

Varginha segue com 574 casos confirmados e 21 mortes (foto: Google Street View)

A Secretaria de Saúde de varginha divulgou nesta sexta-feira (21) opara descumprimentos de normas e regras de prevenção da doença. “Através de telefone ou de mensagem, o qual acionará o setor ou instituição pertinente à resolução da situação de risco apresentada. Nós precisamos frear a transmissão do novo coronavírus. É a única maneira de reduzir internações e óbitos”, afirma Luiz Carlos Coelho, médico infectologista e secretário municipal de Saúde.

Secretaria de Saúde divulgou o Disque Denúncia COVID-19 (foto: Prefeitura de Varginha)

A prefeitura também anunciou 20 novos casos de COVID-19 nesta sexta-feira (21). De acordo com o boletim municipal, 15 mulheres e cinco homens foram infectados. A cidade tem pouco mais de 135 mil habitantes e segue com 574 casos confirmados e 21 mortes. Outras 94 pessoas aguardam o resultado de exames.

Varginha conta com três unidades de saúde para atendimento às pessoas com suspeita de COVID-19. “Além da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, as policlínicas do Bom Pastor e do Canaã também estão atendendo pacientes suspeitos”, completa.

Mesmo com aumento do número de casos, novo decreto ampliou o horário de funcionamento do comércio desde a última segunda-feira (17). O comércio, que antes funcionava apenas seis horas durante a semana, segue aberto das 9h até as 18h, inclusive aos sábados. Domingos e feriados, as lojas não abrem. O shopping de Varginha funciona de segunda a sábado, de 10h às 20h, e aos domingos, das 11h às 20h, sendo permitida a entrada apenas até às 19h.

Com isso, o secretário de Saúde enfatiza as medidas de prevenção que devem ser tomadas nesse período de pandemia. “A pandemia de COVID-19 é um imenso desafio para todos nós. Por isso é importante cumprir todas as medidas de prevenção. Como a higienização das mãos, uso constante e adequado de máscaras e manter o distanciamento social. E um alerta para chegada do fim de semana: sair de casa, só se for extremamente necessário”, finaliza.