Prefeito disse que poderá fechar a cidade a qualquer momento (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), voltou a pedir compreensão da população a respeito da manitenção do isolamento social. Em emtrevista na tarde desta quinta-feira (20), ele anunciou a reabertura dos restaurantes e flexibilizou o funcionamento do comércio de segunda a sexta-feira. No entanto, Kalil pede que as pessoas mantenham o hábito de ficar em casa.

"Quem sair para passear, estará dificultando a reabertura da próxima fase. Volto a dizer, essa reabertura gradual, com calma, depende do esforço de todos vocês", explica o prefeito.

Ele entende que é preciso manter a precaução a respeito dos cuidados com a saúde: "Tudo que a gente faz é sabendo da gravidade da doença e como nós devemos comportar. Está na hora dos lojistas tomarem conta do seu negócio. Nos não temos a menor dúvida que se os números pioraram, vamos fechar totalmente a cidade".

Atualmente, BH está na fase 1 de reabertura da economia, que prevê o funcionamento do comércio varejista e atacadista, cabelereiros, manicures, shoppings, centros comerciais e galerias de lojas. O avanço para a fase 2 vai depender dos números de transmissão do coronavírus na capital, além da da taxa de leitos de UTI e enfermaria.

O prefeito disse que a reabertura vem ocorrendo graças à evolução nos indicativos da capital: "Sofremos demais. Se estamos fazendo isso é porque ninguém morreu nessa cidade por falta de assistência médica. Queremos preservar vidas porque a crise econômica vamos resolver sem dúvida nenhuma a partir do ano que vem.