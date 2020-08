Juatuba: Casos confirmados de COVID-19 aumentam 26% em uma semana

Prefeitura de Juatuba/Divulgação (foto: Desinfecção de estabelecimentos comerciais em Juatuba)

Pelo menos quatro bairros de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão empor alta no número de casos registrados de. O município registrou, em uma semana, um aumento de 26% nos casos registrados de coronavírus.De acordo com dados epidemiológicos da Secretaria de Estado de Saúde, até o momento foram 220confirmados e cinco. Há uma semana, eram 174 casos e três óbitos.

Para a secretária municipal de Saúde, Amélia Augusta da Silva, a suspeita é de que os casos de tenham aumentado devido às comemorações do Dia dos Pais “quando osocial foi quebrado por grande parte da população”, completa a secretária.

Moradora do Bairro Cidade Nova I, a dona de casa Sandra do Carmo Cardoso está apreensiva com o número de doentes na cidade. “Aqui, os números estão crescendo. As pessoas vão e voltam de outras cidades, o comércio aberto, a gente nunca sabe de onde vêm”, disse.

A secretária de Saúde informou que várias frentes de trabalho foram abertas no município para conter a doença. “Estamos desenvolvendo várias atividades preventivas, como desinfecção das praças e vias públicas, além da criação do Centro de Atendimento à COVID-19”, explica.

O comerciante Carlos Antônio, de 53 anos, acredita que a circulação das pessoas para outros municípios, mas principalmente para a capital, pode favorecer a elevação do número de casos na cidade. “Com a abertura do comércio em Belo Horizonte, o vai e vem de pessoas está grande. Acaba que a circulação do vírus fica ainda maior”, afirmou.

O comércio em Juatuba está funcionando de forma monitorada e a prefeitura informou que a fiscalização nos estabelecimentos comerciais foi reforçada. O município ainda estuda se vai aderir ao programa estadual Minas Consciente.