Coleta de lixo será mantida no feriado deste sábado em BH

Apesar do feriado o serviço de coleta de lixo está mantido em BH (foto: Ana Clara Nunes/ PBH/ Divulgação) SLU) informou, nessa quinta-feira (13), que o serviço de coleta domiciliar de lixo em Belo Horizonte está mantido para este sábado (15), apesar do feriado de Assunção de Nossa Senhora. A Superintendência de Limpeza Urbana () informou, nessa quinta-feira (13), que o serviço dedomiciliar deemestá mantido para este sábado (15), apesar dode Assunção de Nossa Senhora.









Ainda segundo ela, a coleta de resíduos orgânicos em restaurantes populares e sacolões estará suspensa somente neste sábado.





Alerta





Devido aos cuidados para evitar a propagação da COVID-19, a SLU destaca a necessidade de embalar bem os resíduos descartados pela população.





“A SLU alerta para a importância de embalar os resíduos comuns das residências e do comércio em sacos duplos, principalmente neste período de isolamento social. Durante a quarentena, os cuidados com o acondicionamento do lixo devem ser redobrados”, destacou a autarquia através de um comunicado.





Ainda segundo a responsável pela coleta de lixo na capital, é preciso que as pessoas preencham as sacolinhas com, no máximo, dois terços de sua capacidade total de armazenamento, para facilitar o lacre e evitar o rompimento do conteúdo.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa