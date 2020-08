BH gasta mais com saúde que valor médio aplicado por grandes cidades brasileiras

Hospital do Barreiro foi completamente ativado há cerca de três anos. (foto: Paulo Filgueiras/EM/D. A Press)

No ano passado, 21,87% dos recursos oriundos de tributos recolhidos pela Prefeitura de(PBH) foram aplicados napública. Dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), gerido pelo Ministério da Saúde, apontam que o Executivo belo-horizontino investiu R$ 519,05 para cada um dos habitantes da capital.Em média, as cidades com mais de 1 milhão de cidadãos gastaram R$ 433,53 por pessoa. A Constituição Federal determina que cada município brasileiro deve investir ao menos 15% da sua arrecadação. O percentual aplicado por BH, portanto, está acima do mínimo legal.Em comparação ao valor médio das outras cidades com mais de 1 milhão de habitantes, a capital mineira gasta cerca de 20% a mais com saúde. Minas Gerais, por sua vez, aplicou R$ 319 por cada habitante do estado. O valor é 12% inferior à média das 27 unidades federativas.Para o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, os valores empenhados têm reflexo, sobretudo, na postura da cidade ante a pandemia do novo

“Agora, com a pandemia, vemos o resultado desses investimentos. Com a rede de saúde estruturada, uma atenção primária forte, equipe qualificada e capacitada, iniciamos a preparação para enfrentamento à COVID-19 em fevereiro. As ações executadas por BHte garantiram atendimentos a todos os pacientes que procuraram e precisaram de assistência na rede municipal. E isso só foi possível devido ao investimento que, desde 2017, a Prefeitura tem feito na saúde”, diz, mencionando, também, os recursos extras aplicados por conta da infecção .



Segundo o governo de Alexandre Kalil (PSD), os gastos com saúde foram destinados, sobretudo, à expansão dos atendimentos nos postos de saúde, por meio da ampliação dos quadros de pessoal. Há, de acordo com a saúde municipal, 40 novos postos em construção.



Em 2017, o Hospital do Barreiro, cujo nome oficial homenageia o ex-prefeito Célio de Castro, passou a funcionar integralmente.