Final de semana será de tempo seco e de temperaturas próximas aos 30°C em BH

Manhã de céu limpíssimo na capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

É hora de deixar os casacos e cobertores de lado - pelo menos por enquanto. Após temporada de frio, uma massa de ar seco que atua sobre Minas Gerais intensificará a sensação de calor em BH e na maior parte de Minas neste final de semana. Nesta sexta-feira (14), os termômetros variam entre 14°C e 28°C na capital.





O tempo seco fará com que o céu fique de claro a parcialmente nublado ao longo de todo o final de semana, e a umidade relativa do ar pode chegar a 20%. "Há uma intensificação dessa massa de ar seco nesse período, algo natural do inverno", completa Azevedo.

13h53 - A massa de ar seco ganha força nos próximos dias e deixa a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20% à tarde. Até 18h de domingo (16). Redobre a sua atenção e hidrate-se. Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/swgl9WbHaG %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) August 13, 2020

A previsão é de tempo seco com céu aberto em praticamente todo o estado, com exceção para os Vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, onde há maior umidade em virtude de nebulosidade vinda do litoral. A máxima nesta sexta será de 33°C, no Norte e no Triângulo, e a mínima de 8°C, no Sul.





Cuidados com o tempo seco





O tempo seco requer alguns cuidados especiais com a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação.

Outra orientação fundamental é evitar os exercícios físicos ao ar livre - tanto pelo tempo seco quanto para tentar se livrar do contágio do novo coronavírus.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira