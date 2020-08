Advogada foi morta dentro dentro de uma casa no Bairro Betânia, na Região Oeste de BH

A advogada Monalisa Camila da Silva, na época com 36 anos, foipelo acusado, Flávio dos Santos Silva, de 39, nodela, no Bairro Betânia, Região Oeste de BH. Ele teria cometido o crime por não aceitar o término do relacionamento. Ele teria tido "um ataque de ciúmes" pelo fato de Monalisa ter ido a uma festa.