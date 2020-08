Assalto à casa de oficial da reserva do Exército se transforma em cena de cinema

Ladrões foram presos pela Rotam no Bairro São Cosme (foto: Divulgação/PM)

“Luz, câmera, ação”. Tudo isso foi registrado na tarde desta terça-feira, quando policiais militares da Rotam prenderam, logo após o crime, três ladrões que assaltaram a casa de um coronel da reserva das Forças Armadas, no Bairro Bandeirantes, na Pampulha. Eles foram presos no Bairro São Cosme, em Santa Luzia, para onde fugiram.

Era pouco mais de meio-dia, quando os ladrões invadiram a casa. Depois de fazerem os moradores reféns, roubaram joias, relógios, dois revólveres pertencentes ao militar, uma pistola calibre 9mm e um revólver calibre 38, dinheiro (reais e dólares), aparelhos eletroeletrônicos, e fugiram numa HB 20, com placa de Goiânia.





Assim que os ladrões deixaram a casa, a PM foi chamada. Segundo o subtenente Hespanha, logo que chegaram à casa, vizinhos deram informações sobre o carro que era usado pelos ladrões. Um alerta foi emitido na rede da PM.





Ao mesmo tempo, câmeras do sistema “Olho Vivo” e da Polícia Militar, entre a Pampulha e Santa Luzia – os ladrões teriam tomado o rumo da cidade histórica –, passaram a ser vistoriadas e o veículo foi visualizado próximo à entrada do Bairro São Cosme.





Era ainda luz do dia quando a polícia realizou um cerco com perseguição no bairro de Santa Luzia, que resultou na interceptação do veículo e captura dos três suspeitos. Além das prisões, foram recuperados todos os objetos e dinheiro roubados, assim como as armas.





O caso foi encaminhado para a Delegacia de Santa Luzia, para onde os ladrões foram levados. O veículo, que tinha placa de Goiânia, tinha sido roubado há algumas semanas em Contagem.