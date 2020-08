Polícia encontra droga em baile funk, no Aglomerado Morro das Pedras

Policiais encontraram duas pistolas de fabricação artesanal, ambas de calibre 9mm, com carregadores alongados, munição. (foto: Divulgação/PM)

Os bailes funk têm sido motivo de grande dor de cabeça para a Polícia Militar por serem proibidos, por causa das aglomerações em plena pandemia de COVID-19. Mais uma dessas festas foi realizada na noite de domingo, no Aglomerado Morro das Pedras, sendo encerrada com a chegada da PM.

Era madrugada, 1h30, dessa segunda-feira, quando policiais militares foram acionados para ir ao Beco Central, na Vila Antena. Foi o terceiro fim de semana consecutivo que a festa é registrada no local. Pelos cálculos, havia mais de 100 pessoas aglomeradas.





Tão logo os policiais chegaram, começou uma dispersão, a maioria a pé. No entanto, um homem, em ma motocicleta, acabou colidindo com a viatura policial. Ele caiu no chão, mas levantou-se rapidamente, subiu na moto e fugiu.





Ao realizarem uma busca no local, os policiais encontraram duas pistolas de fabricação artesanal, ambas de calibre 9mm, com carregadores alongados e munição. Numa sacola plástica, havia 25 pinos de cocaína. Ninguém foi preso. A ocorrência foi encerrada no Ceflan 3, para onde o material apreendido foi encaminhado.