Homem com pé de cabra é preso ao invadir e tentar furtar centro de reciclagem em BH

Homem foi preso em flagrante por tentativa de furto no galpão da Avenida do Contorno (foto: Reprodução/Google Street View)

(PM) prendeu em flagrante, na madrugada desta terça-feira, umque invadiu o galpão do centro de reciclagem da) e tentou arrombar u dos escritórios, no Bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito estava com um pé de cabra em mãos e iria para a sala visada.