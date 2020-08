Vale pagará R$129,5 milhões ao INSS por vítimas de Brumadinho

Rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Córrego do Feijão, em 2019 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA.Press)

A Vale pagará R$129,5 milhões para a Previdência Social como forma de reembolsar os gastoscom as vítimas do rompimento dabarragem do Córrego do Feijãoem, que ocorreu em 2019. O ressarcimento se deu por um acordo estabelecido entre a mineradora e o Instituto do Seguro Social (INSS)- representado pela Advocacia-Geral da União (AGU).