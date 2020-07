Fofoca sobre macumba termina com jovem baleada em Manhuaçu

Imagem Ilustrativa (foto: Pixabay) homicídio que ocorreu nessa quinta-feira (30), em Manhuaçu, na Zona da Mata. A vítima, uma mulher que não teve idade ou nome revelados, foi atingida por dois disparos de arma de fogo e segue internada. O motivo do crime, segundo testemunhas, seria uma macumba. Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, são suspeitos de envolvimento em uma tentativa deque ocorreu nessa quinta-feira (30), em Manhuaçu, na Zona da Mata. A vítima, uma mulher que não teve idade ou nome revelados, foi atingida por dois disparos de arma de fogo e segue internada. O motivo do crime, segundo testemunhas, seria uma









Segundo testemunhas, o crime pode ter relação com uma fofoca que se espalhou pelo bairro, de que a vítima teria feito uma macumba para os suspeitos, pendurando o material em um poste. O suposto feitiço, inclusive, motivou ameaças de vingança por parte dos menores. Questionada a mãe da vítima negou o fato.





Diante dos relatados, os militares conseguiram identificar e apreender um dos menores envolvidos. Ele foi reconhecido pela vítima, mas negou ter praticado o crime, porém confirmou que a vítima teria feito uma macumba e pendurado em um poste em frente a casa dele.



Disse ainda que sua mãe não gostou do ato e que, por este motivo, retirou os materiais do poste. O adolescente ainda informou que conhece o outro menor já que os dois costuma jogar bola juntos, mas disse que não esteve com ele na data do fato.





Este menor foi encaminhado à delegacia. A PM segue tentando localizar o outro jovem e a arma utilizada no crime.