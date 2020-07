Homem que agrediu conhecido em boate é condenado a indenizar vítima

Imagem ilustrativa (foto: Pixabay) agressão e, cinco anos depois, renderá uma indenização que pode chegar a R$ 4 mil, segundo decisão da 9ª Câmara Cível. A vítima, que teve o nariz fraturado por um conhecido em uma boate em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, receberá indenização de R$ 3 mil por danos morais e R$ 791,10 por danos materiais. O que era para ser uma noite de diversão terminou eme, cinco anos depois, renderá uma indenização que pode chegar a R$ 4 mil, segundo decisão da 9ª Câmara Cível. A vítima, que teve o narizpor um conhecido em uma boate em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, receberá indenização de R$ 3 mil por danos morais e R$ 791,10 por danos materiais.





O caso ocorreu em fevereiro de 2015, quando houve um desentendimento entre a vítima e o homem enquanto os dois participavam de uma festa em uma casa noturna da cidade. Aculminou em agressão e a vítima teve o nariz fraturado após ser atingida por um soco.

Ao procurar a Justiça, o homem agredido teve seus pedidos julgados parcialmente procedentes pelo juiz da comarca. O agressor recorreu, alegando que agiu em legítima defesa, que o ataque partiu do outro homem e que os danos morais e materiais não foram comprovados.





Mas, segundo uma testemunha — um segurança da casa noturna — a cena assistida por ele, aparentava ser uma brincadeira entre dois amigos e, por este motivo, não tomou nenhuma providência antes da agressão.





O relator do recurso, desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda, entendeu que, se a cena, observada de fora, parecia uma brincadeira, não havia risco real que justificasse legítima defesa, que se caracteriza quando alguém, "usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem", explicou.





Além disso, o relator argumentou que, "mesmo que se considerasse que a conduta do autor indicava a iminência de injusta agressão, a resposta do réu mostrou-se excessiva e desproporcional, ultrapassando os limites do necessário para afastar o risco". O magistrado acrescentou que, se o homem realmente estivesse correndo algum perigo, poderia buscar ajuda dos seguranças do local.





Sobre os danos sofridos, o desembargador apontou que os documentos comprovam que a vítima teve uma fratura nasal e precisou de cuidados médicos. Acrescentou que um ataque provoca sentimentos de angústia, tristeza e humilhação, estando assim caracterizada a existência de danos morais.

