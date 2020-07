Homem tenta fugir da PM, capota carro e é morto em Contagem

Homem foi levado ao Hospital Municipal de Contagem, mas acabou morrendo no local (foto: Divulgação/Câmara Municipal de Contagem) homem de 22 anos foi morto pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta sexta-feira no Bairro Feijão Miúdo, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a corporação, o suspeito dirigia um carro roubado e desobedeceu uma ordem de parada, além de apontar a arma contra os policiais, que revidaram a ação com disparos. Umde 22 anos foi morto pela) na madrugada desta sexta-feira no Bairro Feijão Miúdo, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a corporação, o suspeito dirigia um carro roubado e desobedeceu uma ordem de parada, além de apontar a arma contra os policiais, que revidaram a ação com disparos.









Uma perseguição teve início, e o homem acabou causando um acidente leve com outros três veículos e capotando o carro. Ao sair do veículo, ainda de acordo com os militares, o suspeito sacou uma pistola .380 e a apontou contra eles. Nesse momento, os policiais atiraram.





O homem acabou atingido pelos disparos da PM. Ele chegou a ser socorrido e atendido no Hospital Municipal de Contagem, mas morreu no local. A corporação apreendeu nove munições intactas de calibre de .380 e o próprio carro roubado. A corregedoria vai ouvir as testemunhas, os policiais envolvidos e a defesa do autor.