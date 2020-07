Coronavírus: teste que dá o resultado em menos de 10 minutos chega ao Brasil

A interpretação do resultado é simples, semelhante aos testes de gravidez (foto: RapiGEN/Divulgação) teste rápido para detectar coronavírus chegou ao Brasil. O metódo permite que a doença seja identificada em apenas oito minutos e foi desenvolvido pela RapiGEN, uma fabricante sul-coreana. De acordo com a empresa, 200.000 testes já chegaram ao país. Um novopara detectarchegou ao Brasil. O metódo permite que a doença sejaem apenas oito minutos e foi desenvolvido pela RapiGEN, uma fabricante sul-coreana. De acordo com a empresa, 200.000 testes já chegaram ao país.









Método

O profissional da saúde deve coletar uma amostra nasofaríngea, que será analisada na placa do teste. “A interpretação do resultado é simples, semelhante aos testes de gravidez. Em poucos minutos, o paciente sabe se está com o vírus”, informou a RapiGEN.





A vantagem do novo teste em relação ao método RT-PCR está na agilidade para se obter o resultado. O RT-CPR precisa de no mínimo 48 horas para o diagnóstico, enquanto o teste da RapiGEN gasta menos de 10 minutos. Além disso, o novo teste é mais barato e não precisa ser enviado a um hospital ou laboratório. A eficácia é similar à do teste de RT-PCR para a detecção da COVID-19.