BrequeDosApps: entregadores prometem novos atos por melhores condições de trabalho

Da Praça da Savassi, motoqueiros partiram para informar colegas sobre a paralisação deste sábado. (foto: #BrequeDosApps BH/Reprodução)

Confira o posicionamento do iFood:



Pouco menos de um mês depois de interromperem suas atividades durante um dia,dede delivery promovem nova paralisação neste sábado. Em, integrantes da categoria se reuniram na Praça da Savassi, na região Centro-Sul da capital.De lá, eles partiram rumo a alguns bares e, com o objetivo de divulgar a manifestação aos motoqueiros que estavam na ativa. O grupo promete novos protestos para a próxima semana caso as reivindicações não sejam atendidas.O aumento da taxa mínima recebida por cada entrega é uma das principais pautas do— nome dado ao movimento, que se popularizou por meio da internet. Eles pedem, ainda, a diminuição do tempo de espera nos restaurantes e a implantação de seguro contra“Muitas vezes temos que andar cinco quilômetros para ganhar R$ 5. Isso não é justo. A gente quer um aumento (da taxa mínima) principalmente em caso de rotas mais”, explica Vanessa Barbosa, uma das lideranças do movimento em BH.Ela garante a continuidade dos atos caso as empresas não ouçam as demandas. Atualmente,e Uber Eats são os principais aplicativos do ramo no país.“A maioria dos ‘motocas’ ficou em casa hoje. Não é o dia da última luta. Já temos uma nova data e, se não tivermos respostas para o que queremos durante a próxima semana, vamos divulgar a próxima data (de mobilização)”,Vanessa.Os entregadores querem uma reunião de suas lideranças com representantes do poder público e dos aplicativos. Eles reclamam, ainda, dosindevidos feitos pelas plataformas, que proíbem os profissionais de aceitar serviços durante determinado período de tempo. Alguns impedimentos provisórios, inclusive, transformam-se emA paralisação em Belo Horizonte ocorre simultaneamente a atos em outras cidades, como São Paulo. A primeira greve dos entregadores ocorreu em 1 de julho entrou em contato com iFood e Uber Eats para saber o posicionamento das empresas acerca das reivindicações.O iFood disse cumprir a maioria das reivindicações dos motoqueiros. Segundo a empresa, a taxa mínima de R$ 5 é adotada "independentemente da distância percorrida".Se houver resposta da Uber, esta reportagem será"O iFood respeita, de forma incondicional, os direitos democráticos à manifestação e à livre expressão. A empresa informa que já atende à maioria das reivindicações feitas pelo movimento dos entregadores -- opera com valor mínimo de entrega de 5 reais, independentemente da distância percorrida, distribui equipamentos de proteção individual e para quem não retirou os kits de proteção repassou o valor de R$ 30,00 para compra de materiais, e oferece seguros de vida e contra acidentes. O iFood reconhece que há muito a ser feito e continua, como sempre esteve, aberto ao diálogo."