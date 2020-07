Ocupação dos leitos para COVID-19 cai pelo segundo dia seguido em BH

A Prefeitura de BH atualizou novamente nesta quinta-feira (23) a situação dos leitos de UTI e de enfermaria para COVID-19 do sistema de saúde pública da capital mineira. E, pelo segundo dia consecutivo, houve queda nos parâmetros.

As ocupações das enfermarias epara COVID-19 estão, respectivamente, em 75% e 87%. Em ambos os casos, a queda foi de dois pontos percentuais em relação ao balanço de quarta-feira (22).

Tanto nas UTIs quanto nas enfermarias houve ampliação na oferta de leitos para pacientes infectados: uma unidade de terapia intensiva e 16 enfermarias a mais que no levantamento anterior.

Com isso, 837 das 1.115 enfermarias para a doença estão em uso no sistema de saúde pública de BH. Ao mesmo tempo, 355 das 408 UTIs do mesmo tipo estão ocupadas na cidade.

Taxa de uso de UTIs e enfermarias do SUS-BH caíram, mas situação ainda é crítica (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Vale ressaltar que os dados dizem respeito ao quadro do dia anterior à divulgação do boletim, portanto quarta-feira.

Ambos os indicadores, porém, permanecem na última fase da escala de risco, a zona vermelha. Isso acontece quando a taxa ultrapassa os 70%. As UTIs estão nessa situação desde 10 de junho. Já as enfermarias desde 4 de julho.

Esses dados são fundamentais para as tomadas de decisão da prefeitura quanto à flexibilização do comércio. Outra peça fundamental neste tabuleiro é o crescimento dos casos, medido a partir do coeficiente de transmissibilidade (proporção de novos diagnósticos por infectado).

Casos e mortes

Em comparação ao boletim anterior, divulgado na quarta (22), BH registrou 18 mortes nas últimas 24 horas. São 417 óbitos. Desses, 61 aconteceram em Venda Nova, a Região mais prejudicada pela COVID-19 até aqui.

Na sequência, aparecem Nordeste (54), Noroeste (50), Centro-Sul (47), Barreiro (45), Oeste (43), Leste e Pampulha (40) e Norte (37).

De acordo com o documento da prefeitura, são 16.100 casos confirmados na cidade: 1.428 estão ativos e 14.255 pacientes não apresentam mais sintomas, além dos 417 mortos.