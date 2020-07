Boi foge de fazenda, invade cidade, ataca homem e é morto a tiros de fuzil; veja vídeo

Animal foi roubado na manhã desta quinta-feira (foto: Movimento Mineiro pelos Direitos Animais (MMDA)/Divulgação)

De acordo com a denúncia feita pelo Movimento Mineiro pelos Direitos Animais (MMDA), o animal conseguiu escapar depois que criminosos assaltaram a casa da fazenda e, na fuga, deixaram a porteira aberta. O animal saiu da área rural em direção à cidade. Lá, deu umaem um homem que precisou de ser levado para o hospital.Ainda segundo o MMDA, o boi seguiu e parou próximo à delegacia da Polícia Civil de Passos, onde policiais o amarraram a umFoi quando, de acordo com a denúncia, policiais militares decidiram matá-lo "da pior forma possível", segundo uma testemunha que estava no local e preferiu não se identificar. Segunda ela, não fizeram oadequado, deram tiros de fuzil com muitas pessoas em volta."Os policiais disseram que já tinham feito contato com médicos veterinários em busca de um sedativo e que não conseguiram. Quando cheguei ao local, comecei a fazer os contatos, mas eles disseram que já estavam decididos a sacrificar o animal. Pedi calma, disse que conseguiríamos um sedativo. O animal já estava imobilizado e bem mais calmo", contou ela.A testemunha disse que a população ficou "horrorizada" com a cena. Segundo ela, foram quatro tiros de fuzil. As balas não foram suficientes e o animal agonizou no chão."O ato configura um desserviço para a evolução de nossa espécie. A banalização da vida do animal diante da população contribui para seu embrutecimento e violência, conforme a Teoria do Elo", segundo a coordenadora do MMDA, Adriana Araújo.A entidade vai entrar com denúncia junto ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para apurar os fatos por maus-tratos (Lei 22.231/2016).



O Estado de Minas entrou em contato com a PMMG e aguarda um posicionamento.