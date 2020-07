Morador de Itamarandiba suspeito de COVID-19 é obrigado pela Justiça a cumprir isolamento

Caso aconteceu em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, a 130km de Diamantina (foto: Divulgação/Prefeitura de Itamarandiba) Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, foi obrigado pela justiça a cumprir o isolamento social. Ele está com suspeita de COVID-19 e, caso desrespeite a decisão, poderá pagar multa de R$ 200 a cada vez que sair de casa. Um morador de, no Vale do Jequitinhonha, foi obrigado pela justiça a cumprir osocial. Ele está comde COVID-19 e, caso desrespeite a decisão, poderá pagar multa de R$ 200 a cada vez que sair de casa.









O homem teria desobecido as orientações do serviço médico local após procurar o hospital com sintomas da doença. Ele chegou a assinar um termo se comprometendo a realizar o isolamento, mas, seis dias depois, telefonou à unidade de saúde relatando melhora no estado de saúde e avisando que retornaria ao trabalho. Ele foi orientado da necessidade de seguir o isolamento, mas, mesmo assim, ele já não foi mais encontrado em casa.





Segundo a juíza, “desrespeito às orientações médicas e a negativa de cumprir isolamento domiciliar demonstram o descaso com a situação da gravidade vivida pela população mundial, menosprezo pela vida humana e ausência de responsabilidade social”. A decisão também determina que a Polícia comunique imediatamente à Justiça o descumprimento das medidas impostas ao morador.





Itamarandiba tem uma população de pouco menos de 35 mil habitantes, apenas quatro respiradores hospitalares e nenhuma estrutura para atendimento de casos graves. O município está localizado a cerca de 130km de Diamantina.

