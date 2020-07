Mulher dá à luz a caminho da maternidade na BR-040

Eloá nasceu na madrugada desta quinta-feira (foto: Via 040/Divulgação)





Uma menina nasceu na madrugada desta quinta-feira na BR-040, em João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. A mãe estava a caminho da maternidade quando deu à luz. O parto foi realizado por uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia, o 23º desde 2014.









A criança nasceu dentro da ambulância da Via 040. Mãe e bebê foram levadas ao Hospital de João Pinheiro e passam bem. “Eloá é o 23º bebê a nascer com apoio das equipes da Via 040 desde 2014, informou a empresa.