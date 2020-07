Cliente vai tirar satisfação com vendedor de celular e acaba esfaqueado em BH

Homem esfaqueado foi levado para a Upa do Bairro Santa Terezinha, na Pampulha (foto: Reprodução/Google Street View) Bairro Glória, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Eles teriam entrado em luta corporal na rua, e um deles chegou a precisar de atendimento médico, enquanto o outro fugiu. Uma briga entre cliente e vendendor mobilizou a Polícia Militar (PM) na noite dessa quarta-feira, no, na Região Noroeste de. Eles teriam entrado em luta corporal na rua, e um deles chegou a precisar de atendimento médico, enquanto o outro fugiu.









Os dois homens se desentenderam no momento da conversa e iniciaram uma luta corporal, com direito a socos, pontapés e até pedradas. De acordo com a PM, o vendedor também deu dois golpes de faca no cliente.





O homem ferido foi para a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, interceptou um carro e conseguiu acionar a PM. Ao chegar ao local, os militares encaminharam a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha.



Já o suspeito de dar as facadas foi identificado, mas fugiu e continua sendo procurado.