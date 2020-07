TJMG diz que municípios não podem contrariar leis estaduais e mantém suspensão de decisões divergentes

Desde o início da pandemia de COVID-19, decisões proferidas por juízes mineiros sobre a validade de normas municipais que contrariem leis estaduais vêm causando controvérsia. Alguns magistrados entendem que há possibilidade da legislação municipal divergir da estadual. Outros entendem que não, o que causa certa insegurança jurídica.





Por isso, nesta quarta-feira, o órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu todas asque impediam a aplicação do Código de Saúde de Minas Gerais (Lei Estadual nº 13.317/1999) e da Deliberação nº 17/2020 do Comitê Extraordinário COVID-19, que trata do programa