Mulher alega legítima defesa ao esfaquear e queimar companheiro na Serra, em BH

Desentendimento entre o casal começou dentro de uma residência na Serra (foto: Túlio Santos/EM/D. A. Press) briga de casal entre uma mulher de 35 anos e um homem de 30, no Aglomerado da Serra, na Região Sul de Belo Horizonte, terminou na delegacia e no hospital na noite dessa quarta-feira. A Polícia Militar (PM) conseguiu deter a mulher, que alegou legítima defesa ao esfaquear e queimar o companheiro. Umaentre umade 35 anos e umde 30, no, na Região Sul de, terminou na delegacia e no hospital na noite dessa quarta-feira. A Polícia Militar (PM) conseguiu deter a mulher, que alegou legítima defesa ao esfaquear e queimar o companheiro.









A movimentação intensa fez com que a PM fosse acionada. Ao chegar no local, os militares conseguiram interceptar a mulher, que contou sua versão, e encaminharam o homem ao Hospital João XXIII, na Região Central da capital.





A mulher apresentava uma lesão em um dos joelhos e também precisou de atendimento, sendo conduzida para Unidade Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Jardim América, na Região Oeste de BH. Depois, ela foi encaminhada a uma delegacia. A Polícia Civil seguirá com as investigações.