Aeronave de fabricação caseira cai em telhado de empresa em São João del-Rei

Aeronave ficou presa entre as telhas da empresa (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um piloto de 67 anos que sobrevoava o Aeroporto Municipal Prefeito Octávio de Almeida Neves, em São João del-Rei, perdeu o controle de sua aeronave e caiu no telhado de uma empresa de mineração. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), por volta de 11h30. Três viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate da vítima.

De acordo com os bombeiros, o piloto perdeu o controle do avião quando se preparava para pousar. A aeronave caiu no telhado da AMG Brasil, empresa localizada às margens da BR 383, na Colônia do Giarola, Zona Norte de São João del-Rei, e ficou presa nas telhas.



A empresa estava em funcionamento, mas nenhum funcionário ficou ferido.





Bombeiros trabalhando no resgate do piloto (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Fernando José Castanheira, foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para a Santa Casa da cidade.



Ele sofreu fratura nas duas pernas, lesões na face, escoriações e estava bastante confuso após o acidente. A vítima, identificada como, foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para a Santa Casa da cidade.Ele sofreu fratura nas duas pernas, lesões na face, escoriações e estava bastante confuso após o acidente.





A aeronave, que ficou presa nas telhas da empresa, era de pequeno porte, semelhante a um “planador”.



Segundo famliares da vítima, o piloto é engenheiro e fabricou a aeronave para uso recreativo.