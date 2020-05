Avião quase atinge jovem ao decolar em Muriaé; veja o vídeo

Sem máscaras mesmo ante a pandemia do novo coronavírus, as pessoas pareciam estar se divertindo no local. Algumas crianças, inclusive, estavam soltando pipas. Em outro momento, a ventania gerada pelo giro dos motores do avião fez com que pertences de alguns cidadãos voassem.Pelo vídeo ainda é possível notar que a pista do aeroporto de Muriaé estava bastante suja. Objetos suspensos pelo vento aumentam o risco de acidentes caso entrem em contato com os motores.