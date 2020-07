Garoto de programa é preso com matéria-prima da 'droga do estupro' em BH

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, ele confessou que usava a ocupação de garoto de programa para vender uma das chamadas “drogas do estupro”.













Conforme a Polícia Civil, o cloridrato de cetamina é um medicamento de uso veterinário usado como matéria-prima da produção da droga (foto: Reprodução da internet/Youtube/Polícia Civil de Minas Gerais)

Lá foram apreendidos 150 comprimidos de ecstasy, cocaína, cafeína, antidepressivos de uso controlado e cloridrato de cetamina, que é um medicamento de uso veterinário usado como matéria-prima da produção da droga “key” (chave, em inglês), também conhecida como “ketamina”, “vitamin k”, “kit kat” e “special k”.





“A droga key integra o grupo das ‘drogas do estupro’, comumente utilizada com esse objetivo, como também em relações sexuais, dado o efeito anestésico dissociativo ao desligar o córtex cerebral e impedir a troca de informações dos neurônios com a região medular”, informou o delegado Rodolpho Machado, que coordena as investigações. Segundo as investigações, ele fazia a fabricação caseira da droga.





Conforme a Polícia Civil, o delegado também informou que comercializava a droga, que tem um público restrito, enquanto atuava como garoto de programa.