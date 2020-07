Juiz obriga plano de saúde a fornecer teste sorológico para COVID-19

Paciente do grupo de risco recorreu à Justiça, que obrigou plano de saúde a fornecer o teste RT-PCR (foto: Divulgação/TJMG) planos de saúde cobrirem o teste sorológico para COVID-19, um juiz concedeu o direito a um paciente do grupo de risco. O homem apresentou sintomas respiratórios e quadro febril grave, e a Unimed BH negou a solicitação. Após a Justiça derrubar a obrigatoriedade doscobrirem o teste sorológico para, um juiz concedeu o direito a um paciente do grupo de risco. O homem apresentou sintomas respiratórios e quadro febril grave, e a Unimed BH negou a solicitação.









Na primeira vez, a Unimed negou a solicitação e o paciente conseguiu um empréstimo para fazer o exame particular, no valor de R$ 290. O resultado saiu em 3 de julho e deu negativo.





No entanto, ele conta que não estava se sentindo bem, e em 4 de julho voltou ao hospital, quando fez novos exames de sangue que detectaram uma infecção sanguínea.



A médica solicitou novamente a realização do teste, e a Unimed voltou a negar a cobertura do exame. Isso motivou a ação judicial com pedido de liminar para que fosse determinada a realização do exame de sorologia para identificar os anticorpos IgG e IgM.





Em 14 de julho o juiz Sebastião Pereira do Santos Neto, da 2ª Vara Cível de Belo Horizonte, deferiu o pedido com base na condição de risco do paciente. Ele determinou ainda que seja realizado o tratamento, dando o prazo de 48 horas para que o convênio cumprisse as determinações.

A Unimed BH encaminhou a comprovação do cumprimeiro provisório da decisão em 17 de julho, para evitar desobediência judicial.

Decisão judicial

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou um decreto no Diário Oficial da União (DOU) que



Apenas as pessoas que apresentavam sintomas estavam autorizadas a realizar o procedimento. A cobertura era obrigatória para os beneficiários de planos de saúde nas segmentações Em 29 de junho, a(ANS) publicou um decreto no Diário Oficial da União (DOU) que obrigava os planos de saúde a incluir o exame para detecção de coronavírus no Rol de Procedimentos obrigatórios.Apenas as pessoas que apresentavam sintomas estavam autorizadas a realizar o procedimento. A cobertura era obrigatória para os beneficiários de planos de saúde nas segmentações ambulatorial, hospitalar e referência





Mas no último dia 14, a Justiça derrubou essa liminar após pedido da própria ANS, que recebeu críticas da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps).





Apesar disso, a ANS informou que os planos de saúde continuam obrigados a fornecer o teste e que a inserção do exame no Rol de Procedimentos obrigatórios ainda está sendo debatida pelo colegiado da agência.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina