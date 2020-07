COVID-19: Zema prega cautela, mas diz que 'talvez o pior já tenha ficado para trás'

Romeu Zema crê que pior momento da pandemia em solo mineiro pode ter sido superado. (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Secretário diz que não há desassistência

Números do coronavírus

Na visão do governador Romeu(Novo), Minas Gerais pode já ter superado o momento mais delicado no enfrentamento à pandemia do novo. Embora pregue atenção, sobretudo, por conta de uma possível “segunda onda”, o chefe do Executivo estadual crê que “talvez o pior já tenha ficado para trás”. A declaração foi dada nesta quarta-feira, durante videoconferência promovida pela Câmara Federal.“Continuamos ampliando o número de leitos e respiradores, apesar de tudo indicar que estamos quase no pico — ou ultrapassando o pico — da pandemia no estado. Há sete dias os números estabilizaram. Até então, eles estavam crescendo. Nossa previsão, embora seja uma mera previsão, indica que o pior talvez já tenha ficado para trás. Mas nós não vamos relaxar, pois sabemos que uma segunda onda ou qualquer imprevisto estão sujeitos a aparecer”, disse.A Comissão Externa de Enfrentamento à COVID-19 convocou reunião para debater a situação da pandemia em Minas. Para o governador, o tamanho do estado impulsionou as medidas de combate à infecção.“Temos 80% da população no interior do estado, bastante diluída. Isso, com certeza, criou uma barreira natural ao vírus”, acrescentou.Segundo o secretário de Estado de, Carlos Eduardo Amaral, Minas conseguiu ampliar significativamente a oferta de vagas de internação desde o início da pandemia. Os 2.017 leitos deiniciais são, agora, 3.595. A ocupação média é de 68%.“De uma forma geral, ao longo da epidemia, não tivemos dessasistência no estado de Minas. Pontualmente, pode ter acontecido alguma coisa, mas, no todo, não houve”, assegurou.Assim como Zema, Amaral mencionou a estabilidade das estatísticas da doença, sobretudo em comparação às semanas anteriores. Ainda nesta terça, em entrevista coletiva, ele já havia previsto queda no número de casos em breve O mais recente boletim da COVID-19 em solo mineiro aponta que o estado soma 95.566 casos e 2.071 mortos em decorrência da virose.