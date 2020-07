Em Patrocínio, homem tenta entrar em comércio sem máscara e agride funcionário com socos

Crime ocorreu em Patrocínio (foto: Google Street View/Reprodução)

Um homem foi preso na cidade de Patrocínio, no Alto Paranaíba, após tentar entrar à força em um estabelecimento comercial sem usar máscara de proteção. De acordo com a Polícia Civil, o homem chegou a agredir um funcionário com socos ao ser impedido de entrar no local.









O homem foi levado para a delegacia e autuado em flagrante pelos crimes de infração de medida sanitária preventiva, lesão corporal leve e ameaça. Ele pagou fiança e responderá em liberdade.