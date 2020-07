Não usar máscara em BH dá multa, mas Praça Sete não tem fiscalização

(foto: Na Praça Sete, em BH, onde circulam 400 mil pessoas diariamente, agentes da Guarda Municipal não compareceram para fiscalizar o uso de máscaras esta manhã.) Belo Horizonte teme mais a sangria do bolso que a falta de ar nos pulmões. Pelo menos essa era sensação de quem caminhava pelo Centro da capital na manhã desta terça-feira (14) — primeiro dia em que a







Entretanto, o único risco oferecido aos eventuais negligentes que passavam pela região que, segundo a BHTrans, concentra 400 mil pessoas por dia, era sanitário. Entre 8h e 9h30, período em que o Estado de Minas permaneceu nos arredores do cruzamento entre as Avenidas Afonso Pena e Amazonas, os agentes da Guarda Municipal, encarregados de multar os infratores, estavam ausentes.





'Bolso no CTI'



'Meu bolso está no CTI', brinca o vendedor externo Alex Aguiar, sobre as multas para quem não usa máscara em BH. (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press.) regra, o vendedor externo Alex Aguiar preferiu não se arriscar. Ele confessa que não gosta de usar a máscara e, por vezes, esquece de carregar o equipamento. "Acho muito ruim. Tenho adenóide (tecido extra que obstrui as vias aéreas), mas, fazer o quê? Meu bolso está no CTI! Então agora eu estou atento. Não só por causa da multa, mas porque estou vendo que a pandemia piorou na cidade", conta.



A operadora de caixa Eva Mara diz que reforçou o estoque de EPIs e álcool em gel desde a semana passada, quando soube que a lei havia sido aprovada. "A empresa em que eu trabalho deu aos funcionários mais dez máscaras. E agora, ando com pelo menos mais duas de reserva na bolsa", relata.



Edilson Silva foi flagrado sem máscara esta manhã na Afonso Pena, mas justifica: 'Tirei só para fumar'. (foto: Edesio Ferreira/E.M/D.A Press.) Flagrado com a máscara pendurada no braço próximo à agência do Banco Mercantil, o montador óptico Edilson Silva se justificou: "Tirei para fumar um cigarro antes de começar a trabalhar. Mas já coloco. Entro daqui a pouco para o serviço".



A advogada Valquíria — ela não quis informar o sobrenome — atravessavam a Afonso Pena com o rosto completamente exposto esta manhã. "Estou sabendo da multa e tomo todos os cuidados, mas uso óculos e eles embaçam quando cubro o nariz e a boca. Não consigo enxergar e tenho medo de cair andando na rua. Por isso, estou desprotegida, mas máscara está aqui", argumentou, mostrando que segurava o item nas mãos.



Agora é lei

Publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta terça-feira (14), a Lei 11.244/2020 foi aprovada pela Câmara Municipal em 25 de junho com 27 votos a favor, três contra e quatro abstenções. O prefeito Alexandre Kalil sancionou a norma nessa segunda (13). Além da multa de R$ 100 reais para quem circular nas ruas de BH sem máscara, a legislação também pune estabelecimentos comerciais e outros do gênero que admitirem a entrada ou permanência de pessoas sem proteção facial.





A medida é uma reação da prefeitura frente ao avanço da pandemia na cidade. O boletim epidemiológico divulgado pelo município nessa segunda (13) apontou 10.618 infectados e 270 mortos pelo novo coronavírus. A ocupação do total de 1.035 leitos de UTI do SUS disponíveis na capital chegou a 88%. Nos leitos clínicos - 4.637 ao todo - a lotação beira 70%.





Em postura semelhante à de Kalil, o governador Romeu Zema (NOVO) determinou Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) o patrulhamento do uso de máscaras nas ruas dos 853 municípios mineiros a partir de 25 de junho. De caráter e educativo, a ação da PMMG prevê detenção e lavra de boletim de ocorrência apenas aos infratores que oferecerem desobediência ou resistência aos agentes.