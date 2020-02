Piloto morre em queda de avião na zona rural de Patrocínio

Ainda não se sabe o que ocasionou a queda da aeronave (foto: Corpo de Bombeiros)

Um acidente aéreo na zona rural de Patrocínio, no Alto Paranaíba, causou a morte do piloto de 31 anos, na tarde desta quarta-feira. Pedro Rafael Horn estava sozinho na aeronave, de modelo agrícola.









Ainda segundo os bombeiros, a morte do piloto foi confirmada no local do acidente. Até o momento, não se sabe o que ocasionou a queda da aeronave, identificada com a sigla PT-UGA.





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie