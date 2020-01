Avião cai em Monte Verde, no interior de Minas Gerais

Susto no, distrito do município de, no Sudoeste de Minas. No início da noite dessa quarta-feira (01), umperdeu a potência no motor instantes depois da decolagam eem uma rua próxima ao terminal. O acidente ocorreu por volta das 18h20. Duas pessoas estavam na aeronave, segundo o Corpo de Bombeiros de Extrema o piloto e um passageiro. Eles foram socorridos com ferimentos leves e encaminhados ao Hospital de Camanducaia. O estado de saúde é estável. A identidade das vítimas ainda não é conhecida. Depois do acidente, funcionários do aeroporto drenaram o combustível do monomotor, a fim de prevenir uma possível explosão.