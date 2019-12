Avião com dois tripulantes cai em Juiz de Fora

Uma aeronave de pequeno porte caiu na tarde desta terça-feira em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois tripulantes estavam no avião no momento da queda, mas eles não ficaram feridos.

De acordo com o Tenente Rogério Pereira, dos Corpo de Bombeiro, que compareceu ao local, o piloto perdeu o freio na hora de aterrissagem. “Segundo informações do aeroporto, a aeronave tem a bequilha biruta, não tem como controlar muito. Pelo fato dele perder o freio do lado direito, veio a deslocar todo para o lado esquerdo”, explicou. “Para evitar que a asa tocasse o chão, ele só estabilizou o final do pouso até cair na lateral da pista”, completou.



Militares estiveram no local e fizeram contato com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) que vai apurar as causas da queda.





Segundo os bombeiros, oocorreu no Aeroporto da Serrinha e não deixou. Os tripulantes saíram dopor meios próprios e recusaram atendimento médico.