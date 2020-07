'A mulher ao meu lado no CTI faleceu': o relato de um personal trainer que venceu o coronavírus

Leonardo Gontijo gravou vídeo com relato da internação em um hospital de Belo Horizonte (foto: Reprodução/ Instagram)





No CTI, teve uma situação muito triste, eu estava bem, só que a mulher que estava ao meu lado faleceu e nesse dia, eu fiquei péssimo. Falei: Meu Deus do céu! Tive que ligar para meus amigos me darem força Leonardo Gontijo, personal trainer



Acostumado à intensa atividade física, o personal trainer Leonardo Gontijo exercita a paciência para recobrar o fôlego - o ar agora lhe falta após o simples ato de falar. E isso não atrapalha o otimismo: "Estou ótimo, na comparação com como eu estava". Ele venceu o coronavírus e gravou um vídeo para conscientizar as pessoas a respeito da doença.













Tudo começou com uma pequena falta de ar. Dias depois, a situação piorou e ele estava no Centro de Terapia Intensiva de um hospital de Belo Horizonte: "Os médicos disseram que o que me salvou foi o fato de eu ter rotina de exercícios físicos antes, porque meu caso era para óbito".



O professor em atividade: rotina de treinos intensa antes da contaminação (foto: Reprodução)

Depois de 12 dias internado - desses, cinco em um leito de terapia intensiva - ele só pensa em descansar: "Estou ainda digerindo tudo e este fim de semana vou receber minha mãe e curtir um pouco isso".





Leonardo reforça uma estatística que, felizmente, cresce no Brasil: a proporção de recuperados da doença. De acordo com os últimos dados do Ministério da Saúde, já são 1,2 milhão de pacientes que venceram a COVID-19 (enquanto 639 mil permanecem em tratamento).





Isso, contudo, não é razão para relaxamento e foi por esse motivo que Leonardo decidiu publicar o relato.





Realmente o hospital está cheio, tem (pacientes) jovens e crianças. Quero pedir para as pessoas se cuidarem. São os cuidados básicos de quando começou a quarentena: álcool em gel, máscara%u2026 Porque não quero que nenhum amigo meu passe por isso