Carcará se choca com janela e vai parar em garagem de prédio em Montes Claros

Uma ave de rapina, da espécie carcará, foi parar na garagem de um prédio, no Bairro São José, na região central de Montes Claros, no Norte de Minas. A ave foi resgatada no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a unidade regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovais (Ibama) na cidade.





(foto: Corpo de Bombeiros/divulgação) Conforme testemunhas, o animal chocou-se com uma janela de um prédio na Rua Ângelo de Quadros, no Bairro São José. Um morador ouviu o barulho do choque e se assustou. Na sequência, a ave foi encontra na garagem do edifício.





O morador acionou o Corpo de Bombeiros, que conseguiram capturar o carcará. De acordo com a corporação, o animal, que tem aproximadamente 50 centímetros de altura, apresentava ferimento em uma das asas. Ele foi levado para a sede regional do Ibama, para receber os cuidados e ser levado de volta à natureza.





