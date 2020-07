Kalil diz que BH pode estender entrega de cestas básicas até dezembro

Prefeito de BH pode ampliar entrega de kits de higiene e cestas básicas até dezembro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A população de Belo Horizonte que tem direito às cestas básicas e kits de higiene entregues pela prefeitura durante a pandemia do novo coronavírus pode receber tais benefícios até o fim do ano.

A possibilidade foi levantada pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) em live transmitida em suas redes sociais na noite desta segunda-feira (13). Até o momento, os benefícios serão entregues somente até agosto.

"Se nós precisarmos de dar cesta básica até dezembro nós daremos. Kit de higiene, alimentação, nos preparamos para isso", disse o prefeito.

Kalil afirmou várias vezes que é pressionado por setores da população, mas que tem obrigação de proteger a população durante a pandemia da COVID-19.

"Eu fui eleito para proteger a população de Belo Horizonte. Para cuidar da população de Belo Horizonte. E definitivamente, independentemente de eleição, independentemente de voto, independentemente de qualquer coisa, eu não vou descuidar dessa população até 31 de dezembro deste ano”, afirmou.

Durante o pronunciamento, Kalil falou sobre diversos assuntos ligados à pandemia. O prefeito disse que a "guerra" da cidade com o vírus "está caminhando para acabar" e também chamou aqueles que o pressionam para reabrir o comércio da capital mineira de "parasitas do vírus".

Ainda no vídeo ao vivo, o prefeito pediu "desculpas" aos empresários de BH e disse que vai se reunir com lideranças do terceiro setor nesta quarta-feira (15) para debater a situação dos lojistas.