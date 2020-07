Tanque de guerra é usado para decorar praça em BH

Tanque de guerra tem atraído os olhares de quem passa pela avenida, na altura do Bairro Gutierrez (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) Raja Gabaglia próximo à 4ª Região Militar do Exército, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte. Um tanque de guerra blindado foi colocado na praça vizinha ao quartel. Uma novidade tem chamado a atenção de quem passa pela Avenidapróximo à 4ª Região Militar do Exército, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte. Umde guerra blindado foi colocado na praça vizinha ao quartel.









Um motorista que passava pelo local parou o carro só para ver a novidade. “É impressionante ver um tanque de guerra assim de tão de perto, achei muito bacana”, afirmou Wilson Américo.





A praça está passando por uma reforma de responsabilidade do Ministério da Defesa, com custo de R$ 38 mil. As melhorias devem ser concluídas em agosto.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina