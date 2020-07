'Nós realmente estamos indo na direção do pico', diz secretário de Saúde

(foto: Reprodução) pico da pandemia previsto para o meio deste mês. Com o registro de 66.864 casos confirmados e 1.445 mortes por COVID-19, segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta quinta-feira (9), Minas Gerais caminha em direção aoda pandemia previsto para o meio deste mês.









“Eu gostaria de deixar aqui novamente o recado, vamos buscar o máximo de isolamento que for possível. Aquelas pessoas que puderem não sair de casa nesse momento evitem sair. Vamos usar as máscaras, lavar as mãos, porque nós realmente estamos indo na direção do pico que foi estimado pelas nossas projeções”, disse o secretário.





Com relação ao número de leitos disponíveis no estado, o secretário afirmou que vários hospitais estão sendo equipados com monitores e respiradores diariamente. Também destacou a entrega de 12 novos leitos de terapia semi-intensiva inaugurados no Hospital Eduardo de Menezes nesta manhã e agradeceu a publicação do Ministério da Saúde que habilitou a disponibilização de mais 118 leitos de UTI em Minas Gerais. “Isso significa o aporte de recursos para o custeio desses 118 leitos , de forma que o estado poderá manter alguns recursos para outras finalidades no enfrentamento da COVID-19”, explicou o secretário.



A projeção é que Minas precise de 1.244 UTIs e 3.081 leitos clínicos para conseguir atender a todos os pacientes de COVID-19 no momento do pico.





Com relação à testagem em massa da população, o secretário alegou que o estado não tem kits prontos para ampliar a abrangência dos testes no momento.





Retomada do comércio





Mesmo com o aumento dos casos, o secretário adjunto de desenvolvimento econômico, Fernando Passalio, falou sobre o avanço da Região Centro-Sul para a segunda etapa de reabertura do comércio. Com isso, as macrorregiões Centro-Sul, Leste do Sul, Norte e Sul agora fazem parte da chamada onda branca onde, a partir deste sábado (11), além dos serviços essenciais, poderão funcionar estabelecimentos como floriculturas, lojas de móveis, artigos esportivos e eletrônicos, por exemplo.





“Essas macrorregiões obtiveram dados epidemiológicos e dados de ocupação que favoreceram essa progressão ou permanência para a onda branca”, justificou.





Cidades das macrorregiões Centro, Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Noroeste, Sudeste, Triângulo Norte, Triângulo Sul e Vale do Aço permanecem na onda verde, onde podem funcionar apenas serviços essenciais. Atualmente 174 municípios mineiros aderiram ao programa Minas Consciente.





O secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico informou ainda sobre a alteração de um dos protocolos do programa que se refere ao consumo de alimentos dentro dos estabelecimentos em municípios que aderiram ao Minas Consciente. A partir de agora, bares, restaurantes e padarias só poderão trabalhar com delivery ou entrega no balcão. Mais informações sobre essa alteração podem ser consultadas neste site

* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa